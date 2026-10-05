Francoforte: risultato positivo per United Internet
(Teleborsa) - Balza in avanti United Internet, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,24%.
Lo scenario su base settimanale di United Internet rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal MDAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per United Internet, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 24,19 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 24,85. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 23,77.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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