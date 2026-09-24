Francoforte: andamento negativo per United Internet

(Teleborsa) - Si muove verso il basso United Internet , con una flessione dell'1,85%.



L'andamento di United Internet nella settimana, rispetto al MDAX , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per United Internet , con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 24,9 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 26,04. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 24,32.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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