Francoforte: calo per United Internet

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per United Internet , che presenta una flessione dell'1,80% sui valori precedenti.



La tendenza ad una settimana di United Internet è più fiacca rispetto all'andamento del MDAX . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 27,55 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 26,95. L'equilibrata forza rialzista di United Internet è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 28,15.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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