Intesa Sanpaolo accelera il buyback: nuovi acquisti per oltre 300 milioni di euro

(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo ha comunicato di aver acquistato, dal 28 settembre al 2 ottobre 2026, complessivamente 45.920.085 azioni proprie, pari a circa lo 0,26% del capitale sociale, a un prezzo medio di 6,5411 euro per azione e per un controvalore pari a 300.369.441,08 euro, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie finalizzato all'annullamento, avviato il 6 luglio 2026.



Al 2 ottobre 2026, dall'avvio del programma, il Colosso creditizio ha acquistato complessivamente 334.096.318 azioni, pari a circa l'1,89% del capitale sociale, a un prezzo medio per azione di 6,5693 euro, per un controvalore totale di 2.194.793.366,14 euro.









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