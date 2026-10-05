Maps Group, Intermonte conferma Buy ma taglia il target price a 3,50 euro

(Teleborsa) - Maps Group
ha registrato risultati di alta qualità nel primo semestre 2026
, con una crescita dei ricavi a doppia cifra escludendo i contratti straordinari contabilizzati nel 2025 e un forte incremento dei ricavi ricorrenti.
La redditività consolidata è rimasta sostanzialmente stabile, nonostante una contrazione dei margini nel settore Healthcare.Stime più prudenti sull’energia
Alla luce dei risultati e dello sviluppo più lento del previsto delle comunità energetiche rinnovabili, Intermonte ha rivisto al ribasso le stime per il periodo 2026-28.
Secondo il broker, tuttavia, le prospettive di medio termine restano sostenute dal comparto Healthcare, dal miglioramento del mix dei ricavi e dal contributo atteso di BI Health.Target price ridotto, Buy confermato
Intermonte ha ridotto il target price di Maps Group da 4,20 a 3,50 euro per azione, confermando la raccomandazione Buy.
Nonostante il taglio delle stime e del prezzo obiettivo, il nuovo target price implica un potenziale upside di circa il 50% rispetto alle attuali quotazioni.