Intred, Intermonte conferma buy e stime ma riduce target price a 14 euro

(Teleborsa) - Intermonte conferma il "buy" e le stime su Intred , riducendone però il prezzo obiettivo da 16 a 14 euro, valutazione che conserva comunque un cospicuo upside potenziale superiore al 60%.



L'azienda - come ricorda il report - ha registrato un solido fatturato nei primi nove mesi del 2026, con una performance a doppia cifra impressionante nel terzo trimestre. Questo offre una buona visibilità sull'esercizio 2026: la stima degli analisti sul fatturato per l'intero anno implica ora una crescita del 9% nel quarto trimestre, sostanzialmente in linea con il trend dei primi nove mesi del 2026 ma inferiore alla crescita del 13% registrata nel terzo trimestre.



Inoltre, poiché il nuovo Business Plan è stato presentato solo il 25 settembre, Intermonte ritiene che vi siano margini limitati per modifiche significative alle proprie stime e a quelle del consensus in questa fase. Il prossimo evento chiave sarà il 23 novembre, data in cui il titolo inizierà a essere negoziato sul segmento STAR di Borsa Italiana.



Gli esperti evidenziano pertanto che le proprie previsioni per l'esercizio 2026 sono in linea con il punto medio della guidance, mentre per l'esercizio 2029 rimangono prudentemente al di sotto del limite inferiore degli intervalli stimati.



(Foto: © Veerasak Piyawatanakul)

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