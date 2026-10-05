NewPrinces, Francesca Culasso cooptata amministratore indipendente

Dopo dimissioni di Valentina Montanari

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di NewPrinces ha nominato per cooptazione, Francesca Culasso, quale amministratore non esecutivo ed indipendente, a seguito delle dimissioni rassegnate da Valentina Montanari lo scorso 14 settembre. Inoltre, è stata nominata – in sostituzione della stessa Montanari – Presidente del Comitato Controllo e Rischi, nonché membro del Comitato Remunerazione e Nomine e del Comitato per le Operazioni con le Parti Correlate.



Culasso, professoressa ordinaria di Economia Aziendale presso l'Università di Torino, - riporta una nota - è delegata della Rettrice al controllo di gestione e al bilancio. Insegna Pianificazione e Controllo Strategico e Advanced Management Accounting presso il Dipartimento di Management, di cui è stata direttrice dal 2018 al 2024. È, inoltre, membro eletto del Consiglio Direttivo dell’Accademia Italiana di Economia Aziendale (AIDEA), con delega ai dottorati e ai giovani ricercatori.



Ricopre incarichi di consigliere di amministrazione e di componente di comitati endoconsiliari in società quotate e non quotate nei settori manifatturiero, energetico e finanziario. È stata componente del Consiglio di Amministrazione, del Comitato per il Controllo sulla Gestione e del Comitato Parti Correlate di UBI Banca.



(Foto: Radission US su Unsplash)

Condividi

```