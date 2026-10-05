OPS eCom, mancata presentazione delle liste per CdA e collegio sindacale

Assemblea degli azionisti convocata per il 19 ottobre

(Teleborsa) - OPS eCom rende noto che, alla scadenza del termine previsto per la presentazione delle liste di candidati per la nomina del consiglio di

amministrazione e del collegio sindacale, fissato al 24 settembre scorso, non è stata depositata presso la società alcuna lista, né di maggioranza né di minoranza, per la nomina dei suddetti organi sociali.



L'assemblea degli azionisti è convocata per il 19 ottobre prossimo, alle ore 10:00, in unica convocazione, presso la sede operativa di OPS Retail per deliberare in merito alla nomina dei due organi societari.



La nomina del CdA

Con riferimento alla nomina del CdA, la società precisa che, ai sensi dello Statuto sociale, qualora non venga presentata alcuna lista, gli amministratori sono eletti dall'assemblea con la maggioranza di legge, senza vincolo di lista, fermo restando il rispetto della disciplina vigente in materia di equilibrio tra i generi e di ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.



La mancata presentazione di liste non preclude, pertanto, la possibilità per l'assemblea di procedere alla nomina del nuovo CdA, secondo le modalità e con le maggioranze previste dalla legge e dallo Statuto sociale.



L'assemblea sarà anche chiamata a deliberare in merito alla determinazione del numero dei componenti del CdA, alla durata del relativo incarico, alla nomina del presidente e alla determinazione del compenso degli amministratori.



Qualora l'assemblea non provveda alla nomina del presidente, quest'ultimo sarà nominato dal CdA tra i propri componenti.



La nomina del collegio sindacale

Con riferimento alla nomina del collegio sindacale, la società precisa che, preso atto della mancata presentazione di liste entro il termine del 24 settembre, trova applicazione quanto previsto dal Regolamento Emittenti e dallo Statuto sociale in relazione alla presentazione delle liste di minoranza.



Pertanto, la soglia minima di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste è ridotta alla metà, dal 2,5% all’1,25% del capitale sociale, e il termine per la presentazione delle liste di minoranza è prorogato fino al terzo giorno successivo alla pubblicazione del presente comunicato. Le liste dovranno essere depositate entro l'8 ottobre prossimo.



Nel caso in cui non sia stata presentata alcuna lista entro tale termine, l'Assemblea nominerà il collegio sindacale con votazione a maggioranza relativa del capitale sociale rappresentato in assemblea.





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