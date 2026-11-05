Il calendario 2027 degli eventi societari di Prysmian
I principali eventi economici societari dell'anno: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti, politica dei dividendi
(Teleborsa) - Il Gruppo specializzato nella produzione di cavi ha comunicato le date di diffusione dei risultati economico-finanziari che saranno esaminati dal Consiglio di Amministrazione e dall'Assemblea degli Azionisti nel corso del 2027, nonché delle conference call per la presentazione dei risultati di periodo.
Il management di Prysmian ha inoltre reso noto che l'eventuale dividendo sarà pagato nel mese di aprile 2027.
Mercoledì 03/03/2027
CDA: Relazione Annuale Integrata 2026 (bilancio consolidato e progetto di bilancio di esercizio)
Giovedì 04/03/2027
Appuntamento: Comunicato stampa e conference call per la presentazione dei risultati di periodo
Giovedì 15/04/2026
Assemblea: Esame del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2026 con conseguente pagamento dell'eventuale dividendo nel mese di aprile - unica convocazione
Giovedì 29/04/2027
CDA: Risultati del I trimestre
Venerdì 30/04/2027
Appuntamento: Comunicato stampa e conference call per la presentazione dei risultati di periodo
Mercoledì 28/07/2027
CDA: Relazione finanziaria semestrale
Giovedì 29/07/2027
Appuntamento: Comunicato stampa e conference call per la presentazione dei risultati di periodo
Mercoledì 10/11/2027
CDA: Risultati del III trimestre
Giovedì 11/11/2027
Appuntamento: Comunicato stampa e conference call per la presentazione dei risultati di periodo
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