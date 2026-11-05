Il calendario 2027 degli eventi societari di Prysmian

I principali eventi economici societari dell'anno: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti, politica dei dividendi

(Teleborsa) - Il Gruppo specializzato nella produzione di cavi ha comunicato le date di diffusione dei risultati economico-finanziari che saranno esaminati dal Consiglio di Amministrazione e dall'Assemblea degli Azionisti nel corso del 2027, nonché delle conference call per la presentazione dei risultati di periodo.

Il management di Prysmian ha inoltre reso noto che l'eventuale dividendo sarà pagato nel mese di aprile 2027.







Mercoledì 03/03/2027

CDA: Relazione Annuale Integrata 2026 (bilancio consolidato e progetto di bilancio di esercizio)



Giovedì 04/03/2027

Appuntamento: Comunicato stampa e conference call per la presentazione dei risultati di periodo



Giovedì 15/04/2026

Assemblea: Esame del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2026 con conseguente pagamento dell'eventuale dividendo nel mese di aprile - unica convocazione



Giovedì 29/04/2027

CDA: Risultati del I trimestre



Venerdì 30/04/2027

Appuntamento: Comunicato stampa e conference call per la presentazione dei risultati di periodo



Mercoledì 28/07/2027

CDA: Relazione finanziaria semestrale



Giovedì 29/07/2027

Appuntamento: Comunicato stampa e conference call per la presentazione dei risultati di periodo



Mercoledì 10/11/2027

CDA: Risultati del III trimestre



Giovedì 11/11/2027

Appuntamento: Comunicato stampa e conference call per la presentazione dei risultati di periodo

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