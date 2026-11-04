Andamento positivo per il comparto telecomunicazioni in Italia (+0,96%), seduta poco mossa per OPS eCom
(Teleborsa) - Andamento rialzista per l'indice del settore telecomunicazioni, nonostante l'andamento poco mosso evidenziato dall'indice dei giganti europei delle Telecomunicazioni.
Il FTSE Italia Telecommunications ha aperto a 12.504,3, in crescita dello 0,96% rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'indice EURO STOXX Telecommunications è stabile a 352, dopo aver avviato la seduta a 351.
Nel listino principale, risultato positivo per Telecom Italia, che lievita del 2,20%.
Tra le mid-cap italiane, composto rialzo per Rai Way, che archivia la sessione con un guadagno dell'1,30%.
Tra le società meno capitalizzate di Piazza Affari, controllato progresso per Softlab, che chiude in salita dello 0,98%.
Modesto recupero sui valori precedenti per Tesselis, che conclude in progresso dello 0,56%.
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