Milano 11:56
50.488 +0,01%
Nasdaq 2-ott
30.808 0,00%
Dow Jones 2-ott
51.177 +0,49%
Londra 11:56
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Francoforte 11:56
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Petrolio a 90,26 dollari alle 11:30

Energia, In breve, Finanza
Petrolio a 90,26 dollari alle 11:30
Prezzo del greggio Wti a 90,26 dollari per barile alle 11:30.
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