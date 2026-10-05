Pichetto Fratin: “Il nucleare è la scelta per il futuro”

(Teleborsa) - "Oggi facciamo il 40% del gas, il 40% da rinnovabili e importiamo il resto dalla Francia e dalla Slovenia, e la fonte è nucleare".



Il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, ha spiegato che il governo ha fatto una scelta precisa per il futuro, quella del nucleare. "Dicono: arriverà fra 15 anni. Sì, ma se non cominciamo oggi non arriverà mai", ha sottolineato, indicando proprio in questo il "dato di fondo".



Pichetto Fratin ha poi ricordato l’impegno del governo sul piano normativo: "Entro fine anno, è un impegno della premier che è doppio impegno mio, arriveranno i decreti attuativi per completare il quadro giuridico".



Lo ha detto il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, intervenendo al convegno "Il partito italiano, dalla Dc a Berlusconi e Meloni", in corso a Saint Vincent.

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