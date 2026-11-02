Nucleare, Pichetto Fratin: "Assurdo parlare di deposito scorie in Sardegna"

(Teleborsa) - Il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, a margine dei trenta anni del Parco della Maddalena, è intervenuto sul dibattito in Sardegna sul deposito nazionale delle scorie nucleari. Sulla possibilità che l'isola sia tra le aree individuate, il ministro ha risposto: "Possono stare in tutte le aree non sismiche, certamente, non vorrei deluderla, ma mi sembra assurdo". "So che c'è un dibattito", ha aggiunto, ma "è più che altro un dibattito di animazione". Poi ha precisato: "Naturalmente noi attiveremo delle procedure, e queste procedure dovranno determinare un luogo per le scorie". Un problema diverso, ha aggiunto, è quello dei rifiuti nucleari prodotti ogni giorno dagli ospedali, che oggi dalla Sardegna vanno al continente.



Il Parco della Maddalena



Sul rapporto tra tutela e turismo, Pichetto ha detto che "l'aver creato l'area parco significa tutelare, ma tutelare significa anche renderlo vivibile ed economicamente compatibile": è una missione che il parco condivide con i 25 parchi nazionali italiani. Per rafforzare i controlli serve "sensibilità anche a livello locale", perché "il controllo è dato dall'attenzione che ognuno di coloro che vivono nel territorio deve avere" e dalla segnalazione. Sull'overtourism: "Se c'è un eccesso di affluenza si deve arrivare a regolamentare, anche a chiudere, perché se si esagera non va assolutamente bene."



Incendi



Quanto agli incendi di quest'anno, anche a Santa Maria, il ministro li collega al cambiamento climatico: "Si sono verificati incendi che mai si erano verificati in alcuni territori": serve essere "attrezzati per intervenire immediatamente", ma anche "vigilare, perché non vedo tutte queste autocombustioni".

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