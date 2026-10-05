Professioni, Michela Boidi nuova presidente nazionale dei Giovani Commercialisti

guiderà l’Unione nel triennio 2026-2029: “Ridurre la distanza generazionale è la nostra priorità”

(Teleborsa) - Michela Boidi è la nuova presidente dell’Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. È stata eletta questa mattina al termine dell’Assemblea di Bari, dove si è svolto il convegno nazionale dell’associazione, e resterà in carica per il triennio 2026-2029. Commercialista alla quarta generazione, è iscritta all’Unione dal 2017 ed è stata componente della Giunta nazionale uscente: “La sfida principale sarà il ricambio generazionale, sia nella professione che nella rappresentanza di categoria”, afferma la neo presidente dell’Ungdcec. “Quando tra un giovane professionista e chi lo rappresenta ci sono trenta o quarant’anni di differenza, si crea una distanza generazionale: uno spazio nel quale rischiamo di non intercettare i bisogni dei giovani e il loro modo di immaginare la professione. È lì che dobbiamo lavorare”. Rendere la professione più attrattiva significa anche affrontare il problema di chi decide di lasciarla: “Non basta far entrare i giovani nei nostri studi, dobbiamo metterli nelle condizioni di restare offrendo opportunità

concrete e prospettive di crescita”.



Il programma “Generazione Unione” prevede inoltre iniziative per favorire l’accesso dei giovani a incarichi giudiziari, organi delle società a partecipazione pubblica e allaù revisione degli enti locali, anche attraverso la previsione di quote generazionali. Sarà inoltre istituito un tavolo permanente con gli unionisti eletti negli Ordini territoriali, per portare le proposte dell’associazione nelle sedi di rappresentanza.



Tra gli altri impegni le aggregazioni professionali, la valorizzazione delle specializzazioni, la semplificazione degli adempimenti e la tutela della responsabilità del commercialista.

La nuova Giunta è composta da Matteo Cangini (Pesaro e Urbino), Gaia Ceccherini (Firenze), Vito Cinquepalmi (Bari), Francesco Diana (Salerno), Rosanna Dispenza (Palermo), Alfredo Iannitelli (Castrovillari), Marco Leone (Lucca), Claudia Menaguale (Teramo), Roberta Mendola (Genova), Riccard Rotini (Terni), Carolina Rumboldt (Napoli), Federico Schneble (Monza e Brianza), Stefania Serina (Milano), Cosimo Simone (Brindisi), Elisa Spagnuolo (Padova), Stefano Vitagliano (Torino) e Sebastiano Zanette (Treviso). Il Collegio dei Probiviri

è composto da Serena Giannuzzi (Reggio Emilia), Rita Belluco (Rovigo) e Danilo Musumeci (Catania).



“La presenza femminile nella Giunta è vicina alla metà dei componenti - sottolinea Boidi -. Le colleghe che ne fanno parte sono espressione del lavoro e delle competenze riconosciute nei territori. Vedere una donna in un ruolo di vertice può essere una spinta decisiva per altre professioniste, in questo senso sono sicura che le quote generazionali e di genere siano utili per rimuovere le barriere e aprire nuove porte”.

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