Equo compenso e professioni tecniche: a Roma il confronto sul valore del lavoro

Architetti, Geologi e Ingegneri a confronto su appalti pubblici, accesso al mercato e tutela delle prestazioni professionali

(Teleborsa) - Si è svolto ieri, a Roma, presso la sede del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, il convegno dal titolo "Professioni tecniche, appalti pubblici ed equo compenso – Accordi quadro, accesso al mercato e tutela delle prestazioni professionali: criticità e proposte per il futuro della professione".



L’iniziativa, coorganizzata dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri ("CNI"), dal Consiglio Nazionale dei Geologi ("CNG") e dal Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori ("CNAPPC"), ha visto il confronto di rappresentanze ordinistiche, enti previdenziali e associazioni di categoria.



Tra pluralismo delle professioni, criticità del mercato e comuni sfide da vincere è emersa la necessità di concrete riflessioni sul ruolo dei prestatori di opere intellettuali di natura tecnica.



Al centro del convegno, i temi della tutela normativa nell’applicazione del principio dell’equo compenso, delle modalità di esercizio della professione, del futuro della progettazione e dei servizi di ingegneria e architettura nei contratti pubblici.



Il confronto si è poi incentrato sulla normativa nazionale e sovranazionale, ivi inclusa la riforma avviata dalla Commissione europea.



Particolare attenzione è stata dedicata, inoltre, ai temi dei bandi e degli accordi quadro che restringono l’accesso agli affidamenti mediante la fissazione di criteri di selezione e di requisiti di partecipazione non proporzionali.



Il focus finale è stato dedicato all’utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale e alla conseguente parametrazione degli onorari professionali.



All’esito, nella tavola rotonda che ha visto coinvolte anche sigle sindacali delle professioni tecniche, è stata tracciata una linea comune di intervento su criticità da superare e proposte da presentare, valorizzando il rapporto tra competenze, qualità delle prestazioni e sostenibilità economica.





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