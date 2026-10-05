Renault investirà oltre 10 miliardi di euro in Francia spingendo su elettrico e auto più accessibili

L'annuncio dell'AD Francois Provost

(Teleborsa) - Il Gruppo Renault investirà più di 10 miliardi di euro in Francia nei prossimi cinque anni in veicoli elettrici e auto più accessibili. Lo ha dichiarato sabato l'amministratore delegato François Provost.



"Negli ultimi cinque anni abbiamo investito 13 miliardi di euro in Francia per trasformare completamente il nostro assetto industriale e puntare sull'elettrico; nei prossimi cinque anni, se il contesto sociale e politico lo consentirà, reinvestiremo oltre 10 miliardi di euro per continuare a spingere sull'elettrico e rendere le auto più accessibili", ha affermato Provost in un'intervista alla radio France Inter.



Un'accelerazione che arriva in un momento di forza del mercato elettrico. A settembre, infatti, in Francia, le auto elettriche hanno raggiunto la quota record del 42% delle nuove immatricolazioni, spinte da una domanda in crescita a seguito dell'impennata dei prezzi del carburante verificatasi dall'inizio del conflitto in Iran.



Una spinta per l'industria nazionale. "La realtà è che oggi produciamo in Francia, negli stabilimenti francesi, più veicoli rispetto al passato. Nel 2025 abbiamo prodotto 500.000 auto in Francia. Nel 2026 ne produrremo almeno il 25% in più grazie all'ascesa dei veicoli elettrici", ha dichiarato Provost.

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