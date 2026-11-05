Parigi: andamento sostenuto per Renault

(Teleborsa) - Balza in avanti la casa automobilistica francese , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,58%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Renault più pronunciata rispetto all'andamento del CAC40 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





La tendenza di breve di Renault è in rafforzamento con area di resistenza vista a 29,72 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 29,1. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 30,34.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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