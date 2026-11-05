Parigi: andamento sostenuto per Renault
(Teleborsa) - Balza in avanti la casa automobilistica francese, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,58%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Renault più pronunciata rispetto all'andamento del CAC40. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
La tendenza di breve di Renault è in rafforzamento con area di resistenza vista a 29,72 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 29,1. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 30,34.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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