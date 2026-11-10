Parigi: nuovo spunto rialzista per Renault

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la casa automobilistica francese , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,15%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del CAC40 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Renault rispetto all'indice di riferimento.





Lo status tecnico di breve periodo di Renault mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 29,83 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 29,21. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 30,45.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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