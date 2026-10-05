Segnali d'acquisto per Pershing Square Holdings
(Teleborsa) - Chiusura del 2 ottobre
Punta con decisione al rialzo la performance della holding di investimento in società quotate principalmente del Nord America, tra i titoli dell'indice FTSE 100, con una variazione percentuale dell'1,10%.
Operatività odierna:
Il quadro tecnico di Pershing Square Holdings suscita un interesse tra gli investitori pronti all'acquisto ai prezzi attuali pari a 36,76 sterline, con stop loss stimato in area 34,92 pounds, creando così l'opportunità di guadagno nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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