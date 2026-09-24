Segnali d'acquisto per GEA Group
(Teleborsa) - Chiusura del 23 settembre
Composto ribasso per il Gruppo manifatturiero tedesco, tra i componenti del DAX, in flessione dell'1,26% sui valori precedenti, anche se il quadro tecnico di medio periodo rimane positivo.
Operatività odierna:
Sotto il profilo operativo, l'azione vanta un segnale di acquisto ai valori attuali individuati a 66,5 Euro, con stop loss individuato a livello 61,54 Euro, mostrando opportunità di guadagno da realizzare nel breve.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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