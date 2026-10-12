"Buy" per Booking Holdings
(Teleborsa) - Chiusura del 9 ottobre
Seduta vivace per la società di viaggi online, tra i titoli dell'indice Nasdaq 100, protagonista di un allungo verso l'alto con un progresso dello 0,22%.
Operatività odierna:
A livello operativo, si evidenzia l'appeal degli investitori su Booking Holdings disposti all'acquisto ai prezzi correnti pari a 160,3 USD, con stop loss stimato a quota 149,6 Dollari USA. Ciò favorisce una circostanza di profitto nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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