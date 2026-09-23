OPA Pininfarina, l'offerente sale all'81,4% del capitale con acquisti sul mercato

(Teleborsa) - Con riferimento all'offerta pubblica di acquisto (OPA) volontaria totalitaria promossa da PF Holdings su Pininfarina , l'offerente ha reso noto di aver acquistato circa 105 mila azioni sul mercato nella giornata odierna. Le operazioni di acquisto sono state effettuate a un prezzo unitario per azione non superiore a 1 euro, ovvero il corrispettivo offerto per ciascuna azione nel contesto dell'OPA.



A seguito degli acquisti effettuati oggi, l'offerente risulta titolare di complessive 64.047.889 azioni, rappresentative dell'81,409% del capitale sociale.



Separatamente, il CdA di Pininfarina ha preso atto dell'OPA e ha avviato il processo di valutazione nell'interesse della società e dei suoi azionisti e la selezione degli advisors.

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