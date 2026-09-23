OPA Pininfarina, l'offerente sale all'81,4% del capitale con acquisti sul mercato
(Teleborsa) - Con riferimento all'offerta pubblica di acquisto (OPA) volontaria totalitaria promossa da PF Holdings su Pininfarina, l'offerente ha reso noto di aver acquistato circa 105 mila azioni sul mercato nella giornata odierna. Le operazioni di acquisto sono state effettuate a un prezzo unitario per azione non superiore a 1 euro, ovvero il corrispettivo offerto per ciascuna azione nel contesto dell'OPA.
A seguito degli acquisti effettuati oggi, l'offerente risulta titolare di complessive 64.047.889 azioni, rappresentative dell'81,409% del capitale sociale.
Separatamente, il CdA di Pininfarina ha preso atto dell'OPA e ha avviato il processo di valutazione nell'interesse della società e dei suoi azionisti e la selezione degli advisors.
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