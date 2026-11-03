OVS, acquistate azioni proprie per 512 mila euro

(Teleborsa) - OVS , nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie avviato il 1° giugno 2026, ha comunicato di aver acquistato, tra il 26 e il 30 ottobre 2026, complessivamente 88.825 azioni ordinarie (pari allo 0,035% del capitale sociale) al prezzo unitario medio di 5,7691 euro, per un controvalore pari a 512.442,03 euro.



Al 30 ottobre, il leader dell'abbigliamento in Italia ha in portafoglio un totale di 14.700.271 azioni proprie pari al 5,764% del capitale sociale.







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