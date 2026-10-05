Unipol corre in vetta al Ftse Mib, in coda Mediobanca

(Teleborsa) - Brilla Unipol
, che passa di mano con un aumento del 4,27%, volando in vetta al Ftse Mib
(+0,2%).
Una performance che si inserisce nell'ambito del risiko bancario italiano dopo che Delfin si è schiera con Intesa Sanpaolo nella partita per Monte dei Paschi di Siena e il rilancio della Intesa per l'OPAS su MPS
, operazione a seguito della quale, come spiega il gruppo guidato da Carlo Messina
, la destinazione delle attività della banca senese non risponde a una logica di "spezzatino"/"smembramento", ma consiste in due percorsi industriali paralleli e distinti. Tra questi, la banca destinata a Unipol sarà contraddistinta dal marchio MPS
, circa 635 filiali
, le relative attività e passività, i sistemi operativi e IT, le strutture di governo e controllo e la maggior parte delle strutture centrali necessarie a operare come banca indipendente. In particolare, come comunicato dal Gruppo Unipol al mercato, dalla combinazione con BPER nascerebbe un nuovo operatore con più di 2.600 sportelli a marchio MPS
, contro i circa 1.260 attuali: MPS più che raddoppierebbe la propria rete, affiancando alla banca le competenze di Unipol nella bancassicurazione e quelle di Arca nell’asset management e nell’attività assicurativa, al contempo conservando marchio e identità.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista del Gruppo finanziario a assicurativo italiano
più pronunciata rispetto all'andamento del Ftse Mib
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Unipol
, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto
stimata a 26,18 euro
. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste
potrebbero spingere i prezzi fino a quota 27,36
dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 25,47.
Diversamente, Mediobanca
lascia sul terreno il 4,6% scivolando in fondo
al Ftse Mib
.
Il tutto dopo che Intesa ha affermato di auspicare che gli azionisti di MPS valutino la possibilità di non dare corso alla fusione tra la stessa banca senese e l'istituto di Piazzetta Cuccia
e alle connesse operazioni di scissione (a maggior ragione, tenuto conto che la scissione rappresenta una misura difensiva per MPS rispetto all’OPAS di ISP). Nel Comunicato 102, ISP aveva assunto quale scenario di riferimento il perfezionamento della fusione tra MPS e Mediobanca. Tuttavia, alla luce delle attuali circostanze, tenuto conto anche della limitata visibilità dei progressi raggiunti
nell'attuazione del progetto di integrazione e del tempo ormai trascorso, ISP ritiene auspicabile che la fusione tra MPS e Mediobanca venga realizzata successivamente all’OPAS
da parte del management di ISP, al fine di minimizzare il rischio di ripercussioni negative nelle attività di integrazione informatica e operativa dei sistemi e di evitare il rischio di duplicazione di costi.
La tendenza ad una settimana dell'istituto di piazzetta Cuccia
è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE MIB
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Mediobanca
, con potenziali discese fino all'area di supporto
più immediata vista a quota 25,2 euro
. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista
e target sulla resistenza più immediata individuata a 27,09
. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 24,25.