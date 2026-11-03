Intesa-MPS, Messina: eventuali altre filiali non a Unipol, troveremo un altro acquirente

(Teleborsa) - Una volta conclusa l'offerta su Monte dei Paschi di Siena , Intesa Sanpaolo lancerà un'offerta obbligatoria su Mediobanca . Lo ha annunciato il CEO Carlo Messina, rispondendo alle domande degli analisti sulla tempistica dell'operazione. Il regolamento dell'offerta su MPS è atteso tra dicembre 2026 e gennaio 2027. "Non appena avremo completato il regolamento, faremo un'offerta obbligatoria su Mediobanca", ha detto Messina. "E poi, non appena questa sarà completata e avremo il pieno controllo di Mediobanca, inizieremo a lavorare anche all'integrazione di Mediobanca".



Il CEO ha ribadito il valore che Intesa attribuisce a Piazzetta Cuccia, che nel perimetro post-operazione resterebbe al gruppo insieme al suo marchio. "Come ho detto in diverse occasioni, per noi Mediobanca ha molto valore, e anche le persone che lavorano in Mediobanca hanno molto valore. E quindi vogliamo continuare a investire in Mediobanca e nelle persone di Mediobanca".



Messina si è poi soffermato sul fronte Antitrust, dove è ancora in corso l'iter autorizzativo. "Come ho detto in diverse occasioni, siamo nella posizione di avere totale fiducia nell'istituzione Antitrust", ha affermato. "Pensiamo che il risultato finale debba essere, dal punto di vista economico, in linea con quanto abbiamo considerato nella proposta al mercato". Per gestire le criticità concorrenziali, Intesa ha già concordato con Unipol la cessione di un'entità bancaria autonoma con il marchio MPS e circa 635 filiali, per un corrispettivo stimato tra 3 e 3,5 miliardi. Se l'Autorità dovesse chiedere di più, il compratore sarà diverso: "Se si dovessero cedere ulteriori filiali, questo non avverrà con Unipol, ma troveremo un altro acquirente. La nostra aspettativa, però, è che sia improbabile che questo accada".

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