Volare Shipping, nuova quotazione all'Euronext Growth di Oslo

(Teleborsa) - Euronext ha annunciato una nuova quotazione alla borsa norvegese. La società di navigazione Volare Shipping ha fatto il suo debutto oggi su Euronext Growth Oslo Børs. Si tratta della 68ª ammissione su Euronext nel 2026.



Volare Shipping è una società di navigazione costituita a Singapore, fondata e controllata dalla maggioranza da Trafigura, uno dei principali gruppi mondiali nel commercio di materie prime e nello shipping. La società possiede una flotta moderna di navi cisterna di grandi dimensioni (VLCC - Very Large Crude Carriers), composta da sei unità attualmente operative e otto navi di nuova costruzione ordinate, la cui consegna è prevista progressivamente fino al 2028. La gestione commerciale della flotta è affidata alla divisione shipping globale di Trafigura.



Il collocamento



La quotazione fa seguito a un collocamento privato attraverso il quale Volare Shipping ha raccolto proventi lordi per circa 500 milioni di dollari (pari a 4,73 miliardi di NOK), mediante l'emissione di 30,7 milioni di nuove azioni al prezzo di 154 NOK per azione. Il collocamento privato ha registrato una domanda ampiamente superiore all'offerta e ha attratto una base di investitori diversificata, tra cui investitori istituzionali, family office e operatori del settore dello shipping.



Sono state ammesse alle negoziazioni complessivamente 70.319.479 azioni. All'apertura del mercato, il prezzo delle azioni si è attestato a 169 NOK, conferendo a Volare Shipping una capitalizzazione di mercato di circa 11,884 miliardi di NOK nel suo primo giorno di quotazione.



Il commento dell'AD Alexandre Duff



"Oggi segniamo una tappa fondamentale per Volare, avviando il nostro percorso come società quotata su Euronext Growth Oslo. Siamo orgogliosi del forte sostegno dimostrato da una base di investitori diversificata in occasione della nostra IPO, a testimonianza della fiducia nella strategia e nel potenziale di crescita di Volare. Oslo rappresenta uno dei principali mercati dei capitali al mondo per il settore dello shipping, offrendo una profonda competenza specifica e un contesto di quotazione efficiente per aziende come la nostra. Accogliamo con gratitudine i nostri nuovi azionisti e guardiamo con entusiasmo alla creazione di valore a lungo termine, mentre proseguiamo nell'attuazione della nostra strategia".



(Foto: di Markus Winkler su unsplash.com)

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