Cadeler si è quotata su Euronext Oslo Bors dopo trasferimento sede da Danimarca a UK

(Teleborsa) - Cadeler , azienda attiva nei servizi e nell'installazione di impianti eolici offshore, si è quotata su Euronext Oslo Bors. L'ammissione fa seguito al trasferimento della sede legale della capogruppo dalla Danimarca al Regno Unito; Cadeler plc sostituisce dunque Cadeler A/S nel ruolo di capogruppo quotata. Si tratta della 74esima ammissione su Euronext nel 2026.



Cadeler fornisce servizi di trasporto, installazione e manutenzione di turbine eoliche offshore, avvalendosi di una flotta di imbarcazioni specializzate, progettate appositamente per l'installazione di turbine eoliche e relative fondazioni in ambiente offshore.



L'ammissione alla negoziazione segue un'offerta pubblica di scambio volontaria, lanciata da Cadeler plc agli azionisti di Cadeler A/S, che prevedeva l'assegnazione di un'azione di Cadeler plc per ogni azione detenuta in Cadeler A/S. L'offerta ha registrato un tasso di adesione pari al 92,06%. Le negoziazioni delle azioni di Cadeler A/S su Oslo Bors sono state sospese; è previsto il delisting dei titoli al termine della procedura di acquisizione obbligatoria.



All'apertura dei mercati, il prezzo per azione è stato pari a 59 NOK, portando la capitalizzazione di mercato di Cadeler plc a circa 21,9 miliardi di NOK (circa 2,1 miliardi di euro) nel suo primo giorno di quotazione.



"Apprezziamo molto il forte sostegno dimostrato dai nostri azionisti in merito al trasferimento della sede legale - ha commentato il CEO Mikkel Gleerup - Il tasso di adesione, superiore al 92%, riflette la fiducia che i nostri azionisti ripongono nella logica strategica alla base dello spostamento della nostra capogruppo nel Regno Unito. Siamo soddisfatti di aver potuto implementare una struttura societaria che rispecchia meglio la portata e l'estensione globale delle nostre attività. Allo stesso tempo, siamo lieti che Cadeler continui a essere quotata su Euronext Oslo Bors, un mercato che si è rivelato una fonte costante di supporto per Cadeler e per la nostra continua crescita sin dalla quotazione iniziale nel 2020".

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