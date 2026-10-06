Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 5/10/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 5 ottobre
La giornata del 5 ottobre chiude piatta per il Dow Jones 30, che riporta un +0,18%.
Lo status tecnico di medio periodo del Dow Jones 30 ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 51.443,2. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 51.887,1, mentre il primo supporto è stimato a 50.999,3.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)