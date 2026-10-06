BCE, corsa aperta per il post Lagarde: i favoriti restano de Cos e Knot

In ballo anche le posizioni degli uscenti Schnabel e Lane.

(Teleborsa) - La successione a Christine Lagarde alla guida della Banca Centrale Europea entra nel vivo. Secondo Bloomberg, il cancelliere tedesco Friedrich Merz incontrerà i due favoriti, lo spagnolo Pablo Hernandez de Cos e l'olandese Klaas Knot: quello con Knot nei prossimi giorni, quello con de Cos nelle prossime settimane. Le indiscrezioni allontano la candidatura del presidente della Bundesbank Joachim Nagel con Berlino che non starebbe più valutando la sua nomination ma facendo valere il suo peso per definire un accordo con i partner europei.



De Cos, ex governatore della Banca di Spagna, è oggi direttore generale della BRI; Knot è l'ex capo della banca centrale olandese. I premier di Spagna e Paesi Bassi hanno già sostenuto i rispettivi candidati.



Tre poltrone in gioco



La partita riguarda però più incarichi. Isabel Schnabel ha lasciato il board Bce per un ruolo di vertice al Fmi e il suo posto sarà libero da inizio gennaio; il mandato del capo economista Philip Lane scade invece a maggio. Per la Germania un'alternativa alla presidenza sarebbe proprio l'incarico di Lane o il portafoglio mercati di Schnabel: tra i nomi circolati ci sono Markus Brunnermeier, Ulrike Malmendier, Tobias Adrian e l'ex ministro Joerg Kukies. C'è sempre da considerare però Emmanuel Macron, con la Francia sotto pressione sui mercati obbligazionari mentre il governo fatica a far passare il bilancio. La discussione potrebbe iniziare già questa settimana all'Eurogruppo.



Lagarde e le sue mosse



Lagarde ha ammesso di non escludere un'uscita "alcuni mesi" prima della scadenza di ottobre 2027, ha pubblicato che a fine gennaio uscirà un suo libro di memorie, e secondo Bloomberg il World Economic Forum la starebbe corteggiando per la guida. Al quotidiano francese La Croix ha escluso una candidatura all'Eliseo: "Non sarebbe affatto una buona idea. Ci sono la questione della vitalità, dell'energia e della forza, e un inevitabile senso di sacrificio. E ho 70 anni".



La posizione dell'Italia



Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti ha chiesto chiarezza: "Non posso entrare nella testa della presidente Lagarde, ma penso sia opportuno chiarire questa questione". Ha precisato che al momento Roma non ha candidati per il vertice Bce, "dato che l'Italia ha già ottenuto un grande successo economico e diplomatico con Carlo Comporti, nuovo presidente dell'Esma". Un funzionario italiano, che ha chiesto l'anonimato, ha riferito a Reuters che Roma potrebbe appoggiare il candidato spagnolo, vista la sponda di Madrid su Comporti.

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