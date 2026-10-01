BCE chiede a leader europei di avviare procedura formale per sostituire Isabel Schnabel

(Teleborsa) - La Banca centrale europea (BCE) ha chiesto ai leader dell'UE di avviare la selezione di un successore per Isabel Schnabel, economista tedesca parte del Comitato esecutivo della BCE, che la scorsa settimana ha annunciato che lascerà la BCE con quasi un anno di anticipo rispetto alla scadenza del suo mandato per assumere un incarico di alto livello presso il Fondo Monetario Internazionale (FMI).



"Posso confermare che il Presidente Antonio Costa ha ricevuto la lettera della Presidente Lagarde con la richiesta di avviare la procedura formale per la nomina di un nuovo membro del Comitato esecutivo della BCE", ha dichiarato a Bloomberg un portavoce del Presidente del Consiglio europeo, che presiede i vertici dei capi di governo dell'Unione Europea. Un funzionario dell'UE ha confermato che la richiesta sollecitava l'avvio immediato del processo.



Il processo di nomina prevede che i ministri delle finanze dell'Eurozona raccolgono le candidature e discutono i profili prima di raccomandare la scelta preferita; il Parlamento Europeo e il Consiglio direttivo della BCE sono chiamati a esprimere il proprio parere; infine, i leader dell'UE effettuano la nomina definitiva. Gli occhi sono ora puntati sulla prossima riunione dell'Eurogruppo (composto dai ministri delle finanze dell'area euro e presieduto dal greco Kyriakos Pierrakakis), in programma l'8 ottobre a Lussemburgo.



Quella di Schnabel non sarà l'unica casella da riempire: sono in uscita dalla BCE anche la presidente Christine Lagarde e il capo economista Philip Lane. Per il ruolo di presidente i favoriti sono lo spagnolo Pablo Hernandez de Cos, attuale capo della Banca dei Regolamenti Internazionali, e l'olandese Klaas Knot, ex governatore della banca centrale olandese.

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