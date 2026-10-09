Milano 17:35
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30.883 +0,51%
Dow Jones 22:02
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Londra 17:35
10.552 +1,06%
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Borsa: Senza slancio il Nasdaq-100 che avanza appena dello 0,51%

Il Nasdaq-100 termina gli scambi a 30.883,15 punti

In breve, Finanza
Borsa: Senza slancio il Nasdaq-100 che avanza appena dello 0,51%
L'indice tecnologico di Wall Street allunga timidamente il passo dello 0,51% e chiude a 30.883,15 punti.
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