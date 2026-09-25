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Borsa: Lieve rialzo per il Nasdaq-100, in crescita dello 0,52% alle 19:30

Il Nasdaq-100 continua le contrattazioni a 30.637,62 punti

In breve, Finanza
Borsa: Lieve rialzo per il Nasdaq-100, in crescita dello 0,52% alle 19:30
L'indice del listino high-tech USA, in progresso dello 0,52% alle 19:30, tratta a 30.637,62 punti.
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