BPER, Papa: importante creare banca più forte per famiglie e imprese, nome in secondo piano

(Teleborsa) - "Per il momento noi siamo spettatori
, perché l'operazione principale vede quali attori altre due banche. È chiaro che se l'operazione - come penso - andrà a buon termine questo comporterà che anche BPER
diventerà attrice di questo risiko". Lo ha affermato l'AD di BPER, Gianni Franco Papa
, a Palazzo Barbantini-Koch per l'apertura del nuovo polo culturale BPER a Ferrara.
"Bisogna che si concluda l'operazione che riguarda le due banche - Intesa Sanpaolo
e Monte dei Paschi di Siena
- ci sarà poi l'acquisto del compendio da parte di Unipol
, e poi Unipol farà un'offerta a BPER. L'offerta verrà analizzata dal Consiglio d'Aministrazione e dall'Assemblea dei soci di BPER e questo poi - alla conclusione di questa offerta e se dovesse essere accettata - porterà un rafforzamento ulteriore di BPER sul mercato italiano
".
"Già oggi noi operiamo con circa 2.000 filiali su tutto il territorio nazionale, con questa operazione raggiungeremo circa 2.650 filiali
- ha spiegato - Cresceremo come numero di clienti, cresceremo come masse gestite, come impieghi, e ancora una volta raggiungeremo una dimensione ancora più importante nel panorama finanziario bancario italiano".
"Io penso che il discorso del nome sia un qualcosa che passa in secondo piano
, quello che è importante è che si crei in una banca ancora più forte, che sarà di assistenza ed aiuto alle famiglie e alle società che operano nei territori in cui questa banca andrà a operare", ha puntualizzato.