BPER, Papa: importante creare banca più forte per famiglie e imprese, nome in secondo piano

BPER





Intesa Sanpaolo

Monte dei Paschi di Siena

Unipol

(Teleborsa) - ", perché l'operazione principale vede quali attori altre due banche. È chiaro che se l'operazione - come penso - andrà a buon termine questo comporterà che anchediventerà attrice di questo risiko". Lo ha affermato l', a Palazzo Barbantini-Koch per l'apertura del nuovo polo culturale BPER a Ferrara."Bisogna che si concluda l'operazione che riguarda le due banche -- ci sarà poi l'acquisto del compendio da parte di, e poi Unipol farà un'offerta a BPER. L'offerta verrà analizzata dal Consiglio d'Aministrazione e dall'Assemblea dei soci di BPER e questo poi - alla conclusione di questa offerta e se dovesse essere accettata -"."Già oggi noi operiamo con circa 2.000 filiali su tutto il territorio nazionale,- ha spiegato - Cresceremo come numero di clienti, cresceremo come masse gestite, come impieghi, e ancora una volta raggiungeremo una dimensione ancora più importante nel panorama finanziario bancario italiano"."Io, quello che è importante è che si crei in una banca ancora più forte, che sarà di assistenza ed aiuto alle famiglie e alle società che operano nei territori in cui questa banca andrà a operare", ha puntualizzato.