Cy4gate, ordini per 5 milioni da Elt in ambito defense

Contratto triennale destinato a un cliente estero

(Teleborsa) - CY4GATE ha acquisito ordini per un valore complessivo di circa 5 milioni di euro da ELT nel segmento Decision Intelligence, in ambito Defence.



Il contratto, avente durata triennale, è destinato a un cliente estero e prevede sia la fornitura di hardware che di servizi a valore aggiunto.



La collaborazione con ELT, player di riferimento nel settore, - spiega una nota - conferma il percorso di crescita di CY4GATE nella Decision Intelligence e rafforza al contempo la dimensione internazionale del gruppo nel Defence, mercato per il quale la società prevede un'ulteriore espansione nei prossimi mesi.

Condividi

```