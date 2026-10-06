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Cy4gate, ordini per 5 milioni da Elt in ambito defense

Contratto triennale destinato a un cliente estero

Finanza
Cy4gate, ordini per 5 milioni da Elt in ambito defense
(Teleborsa) - CY4GATE ha acquisito ordini per un valore complessivo di circa 5 milioni di euro da ELT nel segmento Decision Intelligence, in ambito Defence.

Il contratto, avente durata triennale, è destinato a un cliente estero e prevede sia la fornitura di hardware che di servizi a valore aggiunto.

La collaborazione con ELT, player di riferimento nel settore, - spiega una nota - conferma il percorso di crescita di CY4GATE nella Decision Intelligence e rafforza al contempo la dimensione internazionale del gruppo nel Defence, mercato per il quale la società prevede un'ulteriore espansione nei prossimi mesi.
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