Cy4Gate, nuovi ordini per 5,4 milioni di euro rafforzano visibilità sulla guidance

(Teleborsa) - Cy4Gate , player nazionale ed europeo della cyber security e cyber intelligence quotato su Euronext STAR Milan, ha acquisito nuovi ordini per un valore complessivo di circa 5,4 milioni di euro, di cui 4 milioni di euro nel segmento Decision Intelligence e 1,4 milioni di euro nel segmento Cyber Security. Gli ordini, che riguardano clienti in Italia e all’estero, rafforzano significativamente la visibilità sulla guidance 2026.



Le acquisizioni sono relative a mercati in crescita presidiati stabilmente dalla società. Nella Decision Intelligence, imprese e istituzioni investono in soluzioni basate su intelligenza artificiale e analisi avanzata per trasformare i dati in decisioni più rapide ed efficaci. Nella Cyber Security, la domanda è sostenuta dall’aumento e dalla crescente sofisticazione delle minacce informatiche, oltre che dal rafforzamento del quadro normativo europeo, a partire dalla Direttiva NIS2.

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