CY4GATE, Intermonte alza target price a 12 euro con 2027 anno di svolta

(Teleborsa) - Intermonte ha rivisto al rialzo a 12 euro il target price su CY4Gate (dal precedente 11,5 euro), confermando il giudizio Buy.



Gli analisti ricordano che gli ordini acquisiti da CY4Gate nei primi nove mesi del 2026 sono stati pari a 80,7 milioni di euro (72,3 milioni di euro nel primo semestre), in calo del 16% su base annua, con un portafoglio ordini di 113 milioni di euro, in lieve flessione sia rispetto al trimestre precedente che dall'inizio dell'anno. CY4 ha confermato il proprio obiettivo di ricavi per l'intero esercizio, previsto nel range 115-120 milioni di euro (già rivisto al rialzo nel secondo trimestre); il management si dichiara fiducioso di poter raggiungere la parte alta di tale intervallo.



Gli esperti hanno rafforzato la convinzione che il 2027 possa rappresentare un importante punto di svolta per l'azienda. CY4Gate, scrivono, "si affaccia a tale orizzonte temporale con una visibilità sui ricavi decisamente maggiore, mentre diverse iniziative sviluppate nei trimestri scorsi sembrano ormai prossime a tradursi in volumi concreti. La protezione delle infrastrutture potrebbe costituire un ulteriore e significativo motore di crescita; al contempo, i recenti accordi con Computer Gross ed Easynet ampliano notevolmente le strategie di accesso al mercato (route-to-market) di CY4Gate nel segmento corporate, potendo finalmente sbloccare un contributo più rilevante da parte di quest'ultimo. A ciò si aggiunge la transizione, già in corso, verso ricavi basati su abbonamenti (subscription-based), che dovrebbe migliorare progressivamente sia la qualità che la visibilità del fatturato. Sul fronte della redditività, ulteriori margini di miglioramento sono attesi dalla riorganizzazione in atto nel segmento delle intercettazioni legali (lawful interception) – supportata anche dalla nomina di un nuovo CEO –, con il management impegnato a snellire la struttura operativa e a incrementare l'efficienza e la redditività del business".



Intermonte ha lasciato sostanzialmente invariate le previsioni per l'esercizio 2026 mente ha rivisto al rialzo quelle per il 2027/2028, "sostenute da un portafoglio ordini di 114 milioni di euro, da nuovi progetti e dall'attesa crescita nel segmento corporate". Di conseguenza, il broker, per il biennio 2027/2028, applica una revisione media al rialzo del +5% per i ricavi, del +8% per l'EBITDA rettificato e del +20% per l'EBIT rettificato.







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