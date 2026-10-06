DEA, Alantra alza target price con aumento stime dopo solido primo semestre

(Teleborsa) - Alantra ha aumentato a 13 euro per azione (dai precedenti 12,3 euro) il target price su DEA , operatore quotato su Euronext Growth Milan e attivo nella distribuzione di energia elettrica e nella gestione della pubblica illuminazione in Abruzzo, Marche, Liguria e Lombardia, confermando la raccomandazione "Buy" sul titolo visto l'upside potenziale del 64%.



Gli analisti scrivono che i risultati del primo semestre 2026 hanno evidenziato una solida crescita dei ricavi e un netto miglioramento della redditività, con un EBITDA in aumento del 16,1% su base annua e un margine che ha raggiunto il 42%, grazie alla riduzione dei costi dei materiali a seguito del completamento del programma di sostituzione dei contatori 2G. Anche l'EBIT e l'utile netto hanno registrato una crescita a doppia cifra, nonostante l'aumento su base annua degli oneri finanziari e della pressione fiscale. L'indebitamento netto è salito a 14 milioni di euro, riflettendo principalmente effetti temporali di natura regolatoria e la definizione delle partite tariffarie; il management prevede un progressivo miglioramento nel secondo semestre.



Alantra ha rivisto al rialzo le stime di EPS per gli esercizi 2026, 2027 e 2028 (rispettivamente del 14,4%, 11,8% e 10,1%) alla luce dei solidi risultati del primo semestre e del miglioramento dei trend di vendita e redditività. Ha incrementato di 2 milioni di euro la stima dell'indebitamento netto per l'esercizio 2026, portandola a 8,4 milioni di euro, per riflettere una dinamica del capitale circolante netto più onerosa, confermando tuttavia il profilo di basso indebitamento di DEA (rapporto di leva finanziaria inferiore a 0,5x in media).

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