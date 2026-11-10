Gens Aurea, Alantra avvia copertura con Buy: forte crescita ma basso flottante frena valutazione

(Teleborsa) - Alantra ha avviato la copertura su Gens Aurea , gruppo leader in Europa nella compravendita di oro e preziosi e quotato su Euronext Milan, con un target price di 17 euro per azione e una raccomandazione "Buy" visto l'upside potenziale del 51%.



Gli analisti scrivono che Gens Aurea sta trasformando il mercato europeo, attualmente frammentato, dell'acquisto di oro usato in una piattaforma istituzionale e scalabile dedicata al riciclo dell'oro. Con oltre 560 punti vendita in Europa, relazioni consolidate con fonderie di primo piano, un modello di crescita "asset-light" e una solida generazione di cassa, Gens Aurea si trova in una posizione privilegiata per consolidare il mercato dell'acquisto e della rivendita di oro, intercettando al contempo la crescente domanda di oro a basse emissioni di carbonio. "Questa rara combinazione di leadership di mercato, interessante crescita degli utili e capacità di conversione in cassa offre agli investitori un'alternativa all'oro fisico in grado di generare rendimento, unendo il potenziale di rialzo legato al prezzo dell'oro a una creazione di valore scalabile", si legge nella ricerca.



La forte crescita registrata da Gens Aurea nel triennio 2023-2025 (CAGR delle vendite dell'84,3%) è proseguita nel primo semestre del 2026, con un incremento del fatturato del 130% su base annua, raggiungendo gli 826 milioni di euro. Alantra prevede un CAGR delle vendite del 30,5% nel periodo 2025-2028, con un passaggio da 836 milioni a 1,86 miliardi di euro, trainato da prezzi dell'oro favorevoli, dall'apertura di nuovi punti vendita e da volumi maggiori per singolo negozio. Sebbene l'aumento dei prezzi dell'oro possa determinare una contrazione del margine lordo (dal 20,6% nel 2025 al 19% previsto nel 2028), il margine EBITDA rettificato dovrebbe beneficiare delle economie di scala, passando dal 12,6% al 14,2%. Le stime per il 2026 sono sostanzialmente in linea con le previsioni del management. Il basso livello di investimenti (capex), l'elevata rotazione delle scorte (oro) e il limitato assorbimento di capitale circolante netto dovrebbero generare un FCF cumulativo di 406 milioni di euro nel periodo 2026-2028, sostenendo un payout compreso tra il 65% e il 70%, pari a uno yield medio dell'8%. Si prevede che la posizione finanziaria netta passerà da un debito netto di 19,4 milioni di euro nel 2025 a una liquidità netta di 128 milioni di euro entro il 2028.



Il modello di valutazione di Alantra indica un prezzo obiettivo di 17 euro per azione, dopo aver applicato uno sconto di illiquidità del 15% per tenere conto del limitato flottante di Gens Aurea, fattore che viene considerato "il principale freno alla valutazione". Un eventuale collocamento futuro o un ampliamento del flottante potrebbero rappresentare un catalyst significativo per la valutazione.

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