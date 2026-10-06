Energia, von der Leyen: "sostegni siano mirati e diretti a chi ne ha bisogno"

(Teleborsa) - Sull'emergenza energetica "nel breve termine dobbiamo sostenere gli Stati membri affinché possano far fronte alle pressioni immediate". Lo ha detto la presidente Ursula von der Leyen intervenendo nella sessione plenaria di Strasburgo.



"Il nostro ruolo è fornire agli Stati membri gli strumenti e la flessibilità necessari per reagire. Ecco perché ad aprile, proprio all'inizio della chiusura dello Stretto di Hormuz, abbiamo introdotto un quadro temporaneo di aiuti di Stato.



"su energia sostegni siano mirati e diretti a chi ne ha bisogno"



von der Leyen ha anche voluto chiarire l'indirizzo di intervento sottolineando che "il sostegno deve essere mirato: nessuna aiuto generalizzato, perché aumenterebbe comporterebbe costi enormi ma a chi ne ha bisogno", ha detto. "Nel breve termine dobbiamo sostenere gli Stati membri per far fronte alle pressioni immediate. Ma nel medio e lungo termine, dobbiamo continuare ad affrontare le questioni strutturali che ci rendono vulnerabili alla volatilità dei mercati esteri dei combustibili fossili. Dobbiamo investire nella nostra resilienza. Vorrei iniziare dalla risposta a breve termine. Sappiamo che le sfide energetiche non sono le stesse in tutta Europa. Ogni Stato membro ha il proprio mix energetico. Vi fornirò alcune cifre: in uno Stato membro, il megawattora di elettricità costa circa 145 euro. Qui il prezzo è determinato principalmente dal gas. In un altro Stato membro, il megawattora di elettricità costa solo 70 euro. Qui, sono il nucleare e le energie rinnovabili a determinare il prezzo. Non esiste quindi una soluzione miracolosa valida per l'intera Unione europea. Stati membri diversi hanno mix energetici diversi. E devono affrontare pressioni diverse", ha sottolineato von der Leyen. "Il sostegno deve essere mirato: niente sussidi generici, perché ciò aumenterebbe la domanda, favorirebbe i redditi più elevati e comporterebbe costi enormi. Ma un sostegno su misura. Ne vediamo buoni esempi. In Francia e in Romania, i programmi di buoni energetici forniscono sostegno alle famiglie a basso reddito. Questo è l'approccio giusto", ha aggiunto.



"Dalla fine di febbraio, i prezzi del gas sono aumentati del 140%. Quelli del gasolio sono raddoppiati. Complessivamente, dall'inizio della guerra in Iran, i combustibili fossili importati sono costati all'Europa 100 miliardi di euro in più". La presidente ha invitato ad "affrontare i problemi strutturali" al fine di "uscire da questa crisi più forti di quanto non fossimo all'inizio".





Serve un bilancio Ue all'altezza delle nostre sfide



"La sfida energetica che stiamo affrontando ci ricorda ancora una volta che il nostro prossimo bilancio a lungo termine deve essere all'altezza delle numerose sfide che l'Europa si trova ad affrontare. Dobbiamo intensificare i nostri investimenti nella difesa e nella sicurezza, nella competitività, nell'intelligenza artificiale, nelle infrastrutture energetiche, nelle materie prime, nella ricerca e nell'innovazione, nelle competenze, nell'allargamento, nei partenariati internazionali - e potrei continuare", ha sottolineato von der Leyen spiegando che "Le priorità per il prossimo bilancio, compresa la necessità di salvaguardare la sicurezza alimentare e la coesione tra le regioni e gli Stati membri, non sono messe in discussione. Su questo siamo tutti d'accordo. La questione riguarda l'ambizione. Abbiamo proposto un Quadro finanziario pluriennale che mantiene l'attuale livello di finanziamento per il sostegno finanziario all'agricoltura e alla coesione. Allo stesso tempo, la nostra proposta aumenta in modo significativo i finanziamenti destinati alle priorità che sono attualmente sottofinanziate nel nostro bilancio".



"Alcuni di questi settori saranno coperti dal futuro fondo per la competitività. Ma anche oltre, ad esempio per le infrastrutture energetiche e la mobilità militare. La nostra proposta affronta inoltre la nuova realtà in cui viviamo e aumenta i finanziamenti destinati alle crisi. È il caso, ad esempio, della riserva agricola, delle catastrofi naturali e dei finanziamenti aggiuntivi per contrastare la migrazione illegale. Quest'estate ci ha ricordato quanto siano fondamentali tali strumenti e finanziamenti", ha spiegato la presidente della Commissione.



Usare più energia pulita, raddoppiare la quota per il 2040



"Produrre energia elettrica pulita e convogliarla dove serve è solo metà del lavoro. Dobbiamo anche utilizzarne di più. Oggi l'elettricità rappresenta meno di un quarto del nostro consumo energetico finale. Il nostro Piano d'azione per l'elettrificazione fissa un obiettivo chiaro: raddoppiare tale quota entro il 2040. Provate a immaginare: ciò potrebbe contribuire a ridurre le nostre importazioni di combustibili fossili di 260 miliardi di euro all'anno. Nei prossimi mesi presenteremo le misure necessarie per raggiungere questo obiettivo. Perché ogni elettrone di energia pulita che produciamo e utilizziamo qui in Europa è energia che non dobbiamo importare dai mercati globali soggetti a forti oscillazioni."

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