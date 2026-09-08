L'UE scioglie il nodo Groenlandia: blocca Trump e investe 200 milioni di euro

La Presidente della UE Ursula von der Leyen a Nuuk per la firma dell'accordo di partenariato strategico

(Teleborsa) - La UE prende posizione su una delle questioni più spinose di quest'anno - la Groenlandia - bloccando le mire espansionistiche di Donald Trump con un accordo di partnership che mobilita investimenti per 200 milioni di euro. Durante la sua visita a Nuuk, la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha annunciato il pacchetto da destinare alla Groenlandia, che si inserisce nell'ambito del "Global Gateway", la strategia europea lanciata nel 2021 che punta ad investire 300 miliardi in infrastrutture al 2027.



L'UE ha rafforzato la sua partnership con Danimarca e Groenlandia, firmando un accordo di cooperazione congiunto, siglato dalla Presidente Ursula von der Leyen, assieme al Primo Ministro della Groenlandia Jens-Frederik Nielsen ed al Primo Ministro danese Mette Frederiksen.



"La Groenlandia può contare sull'UE. Questo è stato il mio messaggio durante la mia ultima visita. Oggi sono tornata per presentare i risultati concreti della nostra stretta collaborazione. Con un nuovo partenariato UE-Groenlandia ed un pacchetto del valore di 200 milioni di euro. Questo creerà nuove opportunità e un'UE forte e impegnata sia in Groenlandia che nell'Artico. Perché la Groenlandia è un alleato strategico e un amico fidato", commenta Ursula 0von der Leyen.



Il pacchetto di investimenti creerà nuove opportunità economiche per la popolazione locale, contribuendo al contempo a creare una regione artica sostenibile, prospera e pacifica. Un primo insieme di progetti nell'ambito del Global Gateway, in diversi settori prioritari, è già stato concordato con la Groenlandia, con cui l'UE sta ora collaborando per esplorare nuovi investimenti in tutti i settori: da quelli tradizionali come l'istruzione e la pesca, a una migliore connettività satellitare e via cavo, all'energia idroelettrica e alle materie prime critiche. Il pacchetto si concentra anche su investimenti che migliorano la vita quotidiana nel Paese: alloggi migliori, turismo sostenibile e un maggiore sostegno alle piccole imprese. Più in dettaglio:





Connettività digitale



Attraverso il progetto di connettività satellitare potenziata per la Groenlandia, l'UE collabora con Tusass, la principale azienda di telecomunicazioni e servizi postali della Groenlandia, per sostenere l'espansione delle capacità satellitari in tutta la Groenlandia dei fornitori europei nei prossimi cinque anni. Ciò migliorerà l'affidabilità, la velocità e la resilienza delle connessioni digitali, a vantaggio degli insediamenti remoti, delle scuole e delle imprese. Parallelamente, l'UE sta sostenendo uno studio di fattibilità per valutare se i data center possano diventare un'opportunità concreta per la Groenlandia, man mano che si sviluppano le necessarie infrastrutture energetiche e digitali.



Materie prime sostenibili



L'UE e la Groenlandia promuoveranno progetti minerari sostenibili, in collegamento con l'industria europea. Il supporto sarà fornito attraverso analisi tecniche e attività di intermediazione tra investitori, contribuendo a creare catene del valore più solide, integrate e resilienti. Questo si baserà su investimenti già realizzati con successo, come quello del progetto minerario di Malmbjerg. Il progetto di grafite di Amitsoq di GreenRoc è un altro esempio concreto di questa partnership reciprocamente vantaggiosa.



Energia sostenibile



L'UE sosterrà un programma guidato dalla società energetica nazionale groenlandese, Nukissiorfiit, per modernizzare e decarbonizzare l'approvvigionamento energetico negli insediamenti remoti. Attraverso l'implementazione di sistemi ibridi di energia rinnovabile in città e insediamenti, il programma rafforzerà l'affidabilità dell'approvvigionamento elettrico, ampliando al contempo l'utilizzo delle energie rinnovabili. L'UE e la Groenlandia stanno inoltre valutando la possibilità di sostenere l'ampliamento della centrale idroelettrica di Buksefjord, il principale impianto idroelettrico della Groenlandia, per far fronte alla crescente domanda di elettricità a Nuuk.



Rafforzamento della governance



L'UE sosterrà il governo della Groenlandia nel rafforzamento delle sue capacità istituzionali attraverso l'istituzione di un'Unità di gestione dei programmi, al fine di garantire l'efficace attuazione delle priorità politiche, nonché dei programmi sostenuti dall'UE nell'ambito del partenariato UE-Groenlandia.



Lavoro e qualità della vita



L'UE e la Groenlandia hanno concordato di utilizzare i fondi rimanenti per portare avanti diversi programmi aggiuntivi in ??settori prioritari, in particolare turismo e alloggi. Il turismo sostenibile è stato individuato come una delle opportunità più immediate e promettenti per la diversificazione economica, lo sviluppo del settore privato e la creazione di posti di lavoro in tutta la Groenlandia.

Anche gli alloggi sono essenziali per affrontare il problema del patrimonio immobiliare vetusto della Groenlandia, migliorare la salute pubblica e le condizioni per una crescita sostenibile.





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