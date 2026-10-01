Recovery, cerchio è chiuso: Stati membri presentano richiesta pagamento finale

(Teleborsa) - Tutti gli Stati membri dell'UE
hanno ormai presentato alla Commissione europea le loro richieste di pagamento finali
nell'ambito del Dispositivo per la ripresa e la resilienza
(RRF), fulcro di NextGenerationEU,
entro la scadenza del 30 settembre 2026.
Tutte le richieste presentate dagli Stati membri dall'avvio dell'RRF coprono ora l'intero importo di 360 miliardi di euro in sovvenzioni e 213 miliardi di euro in prestiti previsti dalla dotazione del dispositivo.
Lo sapere la stessa Commissione. Ue, cerchio è chiusoCiò fa seguito
- si legge - alla conclusione del periodo di attuazione dell'RRF,
avvenuta il 31 agosto 2026
, entro cui gli Stati membri
erano tenuti a completare tutte le tappe fondamentali
e gli obiettivi stabiliti nei rispettivi piani per la ripresa e la resilienza
. Stati membri presentano richiesta pagamento finale Si giunge così al culmine di cinque anni di riforme e investimenti,
sostenuti dall'UE e realizzati dagli Stati membri
, in risposta alla pandemia di Covid-19
e a sfide economiche ed energetiche
senza precedenti. Attraverso l'RRF,
gli Stati membri hanno sostenuto l'attività economica in un momento critico, contribuito a mantenere la disoccupazione
su livelli minimi storici e accelerato gli
investimenti strategici nelle energie rinnovabili, nell'efficienza energetica e nelle tecnologie pulit
e.von der Leyen: "In un frangente di grande incertezza, abbiamo scelto la solidarietà"La Presidente Ursula von der Leyen
ha dichiarato: "Abbiamo creato NextGenerationEU in un momento decisivo per la nostra Unione. In un frangente di grande incertezza, abbiamo scelto la solidarietà. E abbiamo plasmato un futuro più forte e più indipendente. Oggi, con la presentazione delle richieste di pagamento finali, vediamo la prova tangibile di ciò che l'Europa può realizzare quando agisce unita, con ambizione e coesione. Questa è l'Europa che risponde alle esigenze di oggi e investe nel domani".