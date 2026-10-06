Fineco, raccolta netta settembre quasi raddoppiata a 1,45 miliardi di euro

(Teleborsa) - Fineco ha chiuso settembre 2026 con una raccolta netta di 1,45 miliardi di euro, un dato superiore del 94% rispetto a 748 milioni di euro dello stesso mese di un anno fa. Il percorso di crescita della banca è confermato inoltre dall'accelerazione nella capacità di acquisizione di nuovi clienti, pari a 21mila nel mese (+21% a/a), portando il totale da inizio anno oltre 184mila (+27% a/a).



L'asset mix evidenzia sia una solida componente gestita a 364 milioni di euro (+14% a/a), sia una raccolta diretta positiva per 108 milioni di euro. La raccolta amministrata è pari a 980 milioni di euro, contribuendo in modo significativo a ricavi brokerage molto solidi (stimati a circa 20 milioni di euro) nonostante gli scarsi volumi di mercato nel mese. I ricavi brokerage da inizio anno sono pari a circa 211 milioni di euro (+13% a/a).



"I dati di raccolta di settembre confermano il posizionamento ideale di Fineco in un contesto di mercato in rapida evoluzione, evidenziando da parte della clientela una forte richiesta di consulenza - ha commentato il CEO Alessandro Foti - Grazie all'utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale, la nostra Rete rappresenta così un punto di riferimento fondamentale nell'individuare le reali necessità dei clienti e accompagnarli in una pianificazione efficiente, di lungo periodo. A questo si aggiunge la piattaforma aperta arricchita da nuove soluzioni, come i wrapper, anche assicurativi che, insieme al brokerage, completano un'offerta in grado di rispondere a ogni tipo di necessità finanziaria".

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