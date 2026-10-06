Francoforte: nuovo spunto rialzista per AUMOVIO
(Teleborsa) - Scambia in profit la società tedesca di tecnologia automobilistica, che lievita del 2,73%.
La tendenza ad una settimana di AUMOVIO è più fiacca rispetto all'andamento del MDAX. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico del fornitore di componenti e software per auto mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 35,37 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 36,07. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 34,93.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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