Milano 11:14
49.362 -1,22%
Nasdaq 7-ott
31.160 -0,21%
Dow Jones 7-ott
51.180 -0,66%
Londra 11:14
10.414 -0,42%
Francoforte 11:14
24.895 -0,83%

Francoforte: perdite consistenti per AUMOVIO

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: perdite consistenti per AUMOVIO
In forte ribasso la società tedesca di tecnologia automobilistica, che mostra un -6,39%.
Condividi
```