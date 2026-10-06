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Francoforte: nuovo spunto rialzista per AUMOVIO

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: nuovo spunto rialzista per AUMOVIO
Rialzo marcato per la società tedesca di tecnologia automobilistica, che tratta in utile del 2,73% sui valori precedenti.
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