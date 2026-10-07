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Francoforte: in bella mostra AUMOVIO

Migliori e peggiori
Francoforte: in bella mostra AUMOVIO
(Teleborsa) - Grande giornata per la società tedesca di tecnologia automobilistica, che sta mettendo a segno un rialzo del 4,50%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del MDAX. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a AUMOVIO rispetto all'indice di riferimento.


La tendenza di breve del fornitore di componenti e software per auto è in rafforzamento con area di resistenza vista a 39,48 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 36,73. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 42,23.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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