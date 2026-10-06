Francoforte: rosso per Rheinmetall AG

(Teleborsa) - Si muove verso il basso il produttore di armamenti e componenti per automobili , con una flessione del 2,45%.



La tendenza ad una settimana di Rheinmetall AG è più fiacca rispetto all'andamento del DAX . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico di medio periodo di Rheinmetall AG ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 981,3 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 1.025,7, mentre il primo supporto è stimato a 936,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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