Indicazioni rialziste per Qiagen
(Teleborsa) - Chiusura del 15 settembre
Seduta decisamente positiva per il fornitore di prodotti chimici per l'isolamento, la purificazione e la manipolazione del DNA e dell'RNA, parte del TecDAX, che ha terminato in rialzo dell'1,88%.
Operatività odierna:
Su questi prezzi fissati a 37,18 Euro, Qiagen è molto appetibile con stop loss impostato a quota 35,16 Euro e con una concreta possibilità di realizzare un capital gain nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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