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Francoforte: scambi in positivo per Deutsche Boerse

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: scambi in positivo per Deutsche Boerse
Seduta vivace oggi per la società che gestisce la borsa di Francoforte, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,39%.
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