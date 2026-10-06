Francoforte: si concentrano le vendite su RENK

(Teleborsa) - Rosso per il produttore di sistemi di propulsione , che sta segnando un calo del 2,02%.



Lo scenario su base settimanale di RENK rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal MDAX . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per il fornitore di trasmissioni per veicoli e navi , con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 36,02 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 37,24. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 35,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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